2021/03/26 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، التي من المقرر أن تُعقد نهاية الشهر الحالي.وقال الكاظمي، عبر تغريدة على منصة تويتر، تابعها “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعلن تأجيل القمة الثلاثية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلن تأجيل القمة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلن تأجيل القمة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).