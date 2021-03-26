لهذا السبب.. الكاظمي يؤجل عقد القمة الثلاثية في بغداد

2021/03/26 | 18:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى إشعار آخر.وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر، “نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين”.وأضاف أنه “تضامنا مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع […]

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