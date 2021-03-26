العراق يعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد

2021/03/26 | 19:04 - المصدر: NRT عربية

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القمة الثلاثية في عمان

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منذ 10 دقیقة

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أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر في بغداد الى القريب العاجل.

وكتب الكاظمي على "تويتر" اليوم، (26 آذار 2021): "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "وتضامنا مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل،مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وكان من المقرر ان يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني يوم غد السبت إلى العاصمة بغداد لحضور القمة الثلاثية لبحث التعاون المشترك وآلية التعاون بينها

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