مكتب كربلاء الانتخابي يوضح لـNRT نسبة تحديث الناخبين لبياناتهم

2021/03/26 | 19:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مدير مكتب كربلاء الانتخابي، علي عبدالأمير الحديدي، الجمعة، نسبة تحديث سجلات الناخبين في المحافظة، فيما حدد المناطق والمواليد من حيث نسبة الاقبال على تحديث البطاقة البايومترية.

وقال الحديدي لـNRT عربية اليوم، (26 آذار 2021)، ان "نسبة تحديث سجلات الناخبين في محافظة كربلاء هي 65%، وفيما يخص نسبة توزيع البطاقات البايومترية فقد تجاوزت 83%، أما المناطق التي تزاد فيها نسبة التسجيل هي عبر الاستحقاقات الانتخابية السابقة في كل مرحلة من تلك المراحل السابقة، وان الاقضية والنواحي تكون ذات اقبال أكثر على عملية تحديث البطاقة البايومترية".

وأضاف "في مايخص مواليد 2001/2002/2003 فان الإقبال لاصحاب هذه المواليد ليس في المستوى المطلوب، وان الذين قاموا بتحديث بياناتهم 10% فقط، وبخصوص البطاقة المفقودة، أوضح ان الإجراء اقتصر على الاخبار في المركز الإنتخابي دون الذهاب الى مراكز الشرطة".

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