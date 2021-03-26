فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة تصادم قطاري الصعيد

2021/03/26 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مصريون، مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام قطاري الصعيد، الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 32 شخصا.

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