التربية النيابية: توجه لتحويل مناهج الدراسة من ورقية إلى الكترونية

2021/03/26 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود توجه لتحويل مناهج الدراسة من ورقية إلى الكترونية.وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري، وفقاً للوكالة الرسمية، إن “فيروس كورونا أثر بشكل كبير في قطاع التعليم في بلادنا ،إضافة الى أن نقص الأبنية المدرسية كان أحد أسباب تعليق الدوام بسبب زخم الأعداد في المدرسة …

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