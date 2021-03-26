الجبوري: ثلاثة جسور استراتيجية لربط نينوى بمحيطها المحلي والدولي

2021/03/26 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، اهتمامها الأكبر ضمن حملة الإعمار في إنجاز ثلاثة جسور استراتيجية، تربط المدينة بمحيطها المحلي والدولي.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه " ضمن حملة الإعمار التي بدأناها في نينوى، تم افتتاح جسر الكيارة بشكل تجريبي".وأضاف أن "العمل جارٍ لإكمال الدعامات وتركيب الهياكل في جسر (بادوش)" موضحاً أن"هذا الجسر سيجنّب دخول الشاحنات إلى المدينة كما يسهّل تنقل المواطنين في غرب نينوى مثل تلعفر، وسنجار، وربيعة البعاج، مع الجانب الأيسر دون الدخول إلى الموصل" مشيراً الى أن "جسر بادوش ييسّر الذهاب إلى دهوك أيضاً".وأوضح أن "هذا الجسر يجري شحن هياكله من تركيا وسيتم وصولها في غضون أيام، وسوف يغدو من أهم الجسور الستراتيجية للمدينة إذ ان حمولته عالية جدا وقد بلغت 80 طناً".وتابع: "أما الجسر الثالث الذي افتتح قبل أيام فهو يمثل شريان التجارة بين العراق وتركيا وأوروبا فضلاً عن ربطه أوصال المدينة".

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