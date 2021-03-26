الكاظمي يعلن تأجيل قمة بغداد الثلاثية تضامناً مع حادثة القطارين بمصر

2021/03/26 | 19:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى إشعار آخر.

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وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (26 اذار 2021): "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أنه "تضامنا مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

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