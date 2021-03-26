 لاجئ عراقي يعترف بجريمة بشعة في أستراليا وهذا مصيره

2021/03/26 | 19:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه لاجئ عراقي في أستراليا عقوبة السجن 14 عاما والترحيل بعد قيامه باغتصاب شابة تبلغ من العمر 22 عاما في أحد شوارع سيدني....

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