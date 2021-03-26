عمليات كربلاء تطبق خطة زيارة النصف من شعبان

2021/03/26 | 19:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قيادة عمليات كربلاء في العراق، الجمعة، بتطبيق خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان، بمشاركة وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية....

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