2021/03/26 | 19:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى إشعار آخر، وعقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة.وكتب الكاظمي في تغريدة على تويتر، “نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين”.وأضاف أنه “تضامنا مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع الاسبوع المقبل وتأجيل القمة الثلاثية..



هذا ما اعلن عنه الكاظمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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