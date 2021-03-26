2021/03/26 | 19:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، الجمعة، طلبا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي باجراء الامتحانات الكترونيا أو تأجيلها مؤقتاً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



حقوق الانسان النيابية تطالب وزير التعليم بإجراء الإمتحانات إلكترونياً أو تأجيلها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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