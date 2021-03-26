اقتصادي: الولايات المتحدة ستظل أغنى من الصين خلال الـ50عامًا المقبلة

2021/03/26 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال خبير اقتصادي إن الولايات المتحدة ستظل الأكثر ثراءً من الصين خلال الخمسين عامًا القادمة على الأقل.

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