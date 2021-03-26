الصحة تطلق تحذيرا للمواطنين بشأن كورونا

2021/03/26 | 19:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، برفع توصيات أشد قيوداً في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية.وأوضحت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة والبيئة ربى فلاح حسن في تصريح للوكالة الرسمية، انه “تم رصد إصابات لعوائل كاملة في القرى والأرياف”، مشيرة إلى “إرسال فرق صحية للقيام بعمليات المسح لفيروس كورونا والتحري عن المصابين في هذه المناطق”.وأضافت، ان “استمرار تزايد اعداد الإصابات يشكل خطراً كبيراً ويهدد النظام الصحي”، مبينة ان ” وزارة الصحة والبيئة سترفع توصيات أشد قيودا في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية، وان هذه الإجراءات ستتخذ حسب […]

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