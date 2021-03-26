2021/03/26 | 19:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، برفع توصيات أشد قيوداً في حال استمرار التهاون من قبل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية.وأوضحت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة والبيئة ربى فلاح حسن في تصريح للوكالة الرسمية، انه “تم رصد إصابات لعوائل كاملة في القرى والأرياف”، مشيرة إلى “إرسال فرق صحية للقيام بعمليات المسح لفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر المواطنين: استمرار تزايد اعداد الإصابات يشكل خطراً كبيراً) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر المواطنين: استمرار تزايد اعداد الإصابات يشكل خطراً كبيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).