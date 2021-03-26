2021/03/26 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل التصويت على الموازنة للأحد المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل التصويت على الموازنة للأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل التصويت على الموازنة للأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).