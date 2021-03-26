مجلس النواب يعلن موعداً جديداً لجلسة تمرير موازنة 2021

2021/03/26 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يتبع…

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