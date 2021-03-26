2021/03/26 | 19:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يؤجل جلسة التصويت على الموازنة إلى الأحد المقبل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل جلسة التصويت على الموازنة إلى الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل جلسة التصويت على الموازنة إلى الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).