الخارجية العراقية: تأجيل الاجتماع الثلاثي على مستوى الوزراء تضامناً مع مصر

2021/03/26 | 19:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، تأجيل الاجتماع الثلاثي على المستويين الوزاري وكذلك على مستوى القادة.

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وقالت الخارجية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 اذار 2021)، إنه "نتيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم".

وجددت الخارجية "تعازيها لحكومةِ جمهورية مصر العربيّة وشعبها، بهذا المصاب الأليم"، مشيرة الى ان "إجتماعاً ثلاثياً كان من المُؤَمَّلِ أن يُعقَد بين السادة وزراء الخارجيّة في هذه الدول، وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه، وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري، لذا نعلن تأجيل الإجتماع بمستوييه الوزاري وكذلك على مستوى القادة".

وأكد البيان أن "المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الإجتماعات بوقتٍ قريب".

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