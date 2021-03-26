من وحي كتاب (الصراع في إسرائيل) - إبراهيم ابراش

2021/03/26 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش في سياق التحولات والتطورات التي طرأت على الاستراتيجيات المتعلقة بالحروب والصراعات ظهر مصطلح (الجيل الرابع من الحرب) حيث يتم استعمال ادوات ووسائل غير المتعارف عليها في الحروب القتالية الكلاسيكية، ومن هذه الوسائل اختراق الجبهة الداخلية للخصم والعمل على تفكيك وتصدع الدولة والمجتمع بالفِتن والحروب الأهلية والتشكيك بالهوية والانتماء وتدمير الاقتصاد بالحصار والعقوبات الخ، في مراهنة أن يؤدي ذلك لإضعاف ا ......





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