الغائب أبداً كارل ماركس (2/2) - فؤاد النمري

2021/03/26 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري كارل ماركس الغائب أبداً (2/2)وهكذا تحقق لدينا غياب ماركس التام عن كل السياسات الطافية على السطح منذ خمسينيات القرن الماضي، وليس للماركسي أن يُدهش بذلك فما كان ماركس ليحلّ الأممية الأولى وهو في قيادتها في العام 1873 لولا أنه كان قد تحقق من غياب الوعي الطبقي الثوري (الماركسي) بين صفوف الطبقة العاملة حتى بين طلائعها في كومونة باريس 1871 ولم يقم بأي تنظيم عمالي ثوري في السنوات العشر الأخيرة قبل ر ......





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