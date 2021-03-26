مجلس النواب يؤجل جلسة التصويت على الموازنة إلى الأحد المقبل

2021/03/26 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب، الجمعة، تأجيل جلسة

التصويت على الموازنة إلى يوم الأحد

المقبل.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنه

"بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع

قانون الموازنة

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