2021/03/26 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، وضمن فعاليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، نفذت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، عملية أمنية، للبحث عن عناصر عصابات داعش الإرهابية واوكارهم قرب" قرية ابو ركه باتجاه السلسة الجبلية".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن العثور على 6 أوكار للإرهابيين، بداخلها افرشة واغطية ومواد غذائية وادوات طبخ، فضلا عن 4 عبوات ناسفة و4 جليكانات C4 وصاروخين نوع كاتيوشا وأدوات تستخدم للحفر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).