ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات في كركوك

2021/03/26 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، وضمن فعاليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، نفذت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، عملية أمنية، للبحث عن عناصر عصابات داعش الإرهابية واوكارهم قرب” قرية ابو ركه باتجاه السلسة الجبلية”.

وأضاف البيان، أن “العملية أسفرت عن العثور على 6 أوكار للإرهابيين، بداخلها افرشة واغطية ومواد غذائية وادوات طبخ، فضلا عن 4 عبوات ناسفة و4 جليكانات C4 وصاروخين نوع كاتيوشا وأدوات تستخدم للحفر”.

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