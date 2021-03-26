الزراعة توضح بشأن ظهور العلم العراقي القديم في اجتماعات الأردن

2021/03/26 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الزراعة العراقية بياناً، الجمعة، بعد الجدل الذي رافق ظهور العلم العراقي القديم في اجتماعات الوفد العراقي مع نظيره الاردني في عمان. وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، “نود تنبيه الجانب الاردني الشقيق بأن وزارة الزراعة قدمت العون للمزارعين العراقيين طيلة تسنم المهندس محمد الخفاجي وزيراً للزراعة وحققت …

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