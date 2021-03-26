الطيران الحربي ينفذ 19 ضربة جوية على مواقع لداعش في جبال حمرين

2021/03/26 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذ الطيران الحربي العراقي، 19 ضربة جوية استهدفت مواقع لداعش في جبال حمرين. وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية، 19 ضربة جوية ليلة امس وصباح اليوم”. وأضاف البيان …

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