البرلمان يقرر تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى يوم الأحد المقبل

2021/03/26 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس النواب، الجمعة، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى يوم الأحد المقبل. وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة وللحاجة الى الصياغات النهائية لمواد مشروع قانون الموازنة قررت رئاسة المجلس ان تكون جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم …

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