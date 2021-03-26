بعد انتشار الفصائل في بغداد.. مواقف غريبة واخرى رافضة من الجهات الرسمية والسياسية في العراق

2021/03/26 | 20:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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على متن عشرات العربات العسكرية، استعرض عناصر مسلحون في شوارع العاصمة العراقية بغداد قوتهم، في تصعيد للتوتر القائم مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي بده انه استسلم لامر الواقع لعدم قدرته على مواجهة الفصائل وانهاء المظاهر المسلحة في العراق.

نبدء تقريرنا من المواقف الرسمية للانتشار المسلح داخل بغداد

اذ اتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجهات التي أقدمت على تنفيذ استعراض عسكري وسط بغداد بالعمل على "إرباك" الوضع الأمني.

وقال الكاظمي إن "استعراض الفصائل الهدف منه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي".

وأضاف أن "هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة"، مؤكدا بالقول "كفى حروبا وسلاحا".

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الخميس، “انتهاء” المظاهر المسلحة في بغداد وانطلاق جهد أمني لتحديد أسباب انتشار المسلحين.

وقال الخفاجي في تصريح صوتي: "تفاجأنا من المقاطع الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبدأنا اتصالاتنا”، مؤكدا أن “المظاهر المسلحة انتهت وقيادة العمليات في بغداد قامت باللازم".

وأضاف، "بدأ الجهد الاستخباري والأمني لمعرفة الأسباب، وبدأ عمل كبير”، مشيرا إلى أن “الساعات القادمة ستشهد صدور تصريح أو بيان حول ما حدث".

وفي تصريح غريب نفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، علمها بقيام الفصائل باستعراض مسلح داخل العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح لـ NRT عربية (26 اذار 2021)، "اننا لم نشاهد الانتشار المسلح في بغداد ولكن سمعنا من وسائل الاعلام وبعض الناس، لكننا في ذات الوقت نرفض أي جهة تقوم بالاستعراض المسلح اي كانت".

واضاف، أن "الذين خرجوا باستعراض عسكري هم بكل تاكيد من العراقيين ولديهم رأي، لكن نرفض ان تكون حرية الراي والمطالب بواسطة السلاح".

وقد نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق أي علاقة لها بهذا الاستعراض، وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر إن "حركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة"، مبينة أن "ألوية الحشد تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى، كما أن مديرياته تحمل التسميات الرسمية المعروفة".

كما سارع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانتقاد استعراض الفصائل، داعيا هيئة الحشد الشعبي إلى معاقبة الجهة التي استعرضت عسكريا أو إعلان البراءة منها.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر إن جماعة مسلحة استعرضت عسكريا في بغداد من أجل تغيير سعر صرف الدولار، مشيرا إلى أن استخدام السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفض، وعلى الحكومة الحيلولة لعدم تكراره مرة أخرى".

ابو علي العسكري المسؤول الامني لكتائب حزب الله اكد عبر صفحته على تويتر ان ظهور سيارات تابعة للحشد الشعبي وافراد مسلحين في شوارع بغداد ليس استعراضا بل هناك اوامر جاءت من القيادة العامة لنقل قوة من الحشد الى اطراف العاصمة لتنفيذ واجب امني، مشيرا الى ان بعض المنتسبين المتحمسين اندفعوا نحو ارتداء قناع على الوجه اشبه بالكمامة كتب عليها "ربع الل " ولا يوجد اي قصد من ذلك، اما ما يخص البيان الذي تلته المجموعة فيعد تحذيرا لكل من تلاعب باسعار صرف العملة وغلاء اسعار السلع والمواد الغذائية والتي تعود بالذله على المواطن الفقير".

ودعا السياسي المستقل ليث شبر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على ماتبقى من العراق.

وقال شبر انه "بمناسبة اللقاء بين رئيس الوزراء الكاظمي والملك السعودي أقول على العراق أن يسعى بقوة للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي".

واضاف، "ليكون في مكانه الطبيعي وليشكل وأخوته الخليجيين درعا ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة".

واوضح، ان "هذا هو أسرع الحلول للحفاظ على ماتبقى من العراق وعلى الدول الخليجية أن ترحب".

بينما وصف النائب والمرشح السابق لمنصب رئيس الوزراء عدنان الزرفي، انتشار فصائل مسلحة في بغداد بـ "الفيروس".

وقال الزرفي ان "سلاح (الدولة) المكشوف هو حصنها وقوتها وهيبتها وقت الحرب".

واضاف، انه "في وقت السلم فأن اي سلاح يتحرك سيكون خارج امرة(الدولة)، معارضة (الدولة) وتهديد السلم المجتمعي بالسلاح هو ڤايروس خطر يضع النظام السياسي تحت المجهر الدولي وحينها لن ينفع معه حتى اللقاح"، على حد تعبيره.

واستعرض أفراد ملثمون يحملون شعارات "ربع الله"، وهي حركة أعلن تأسيسها حديثا واستهدفت بشكل رئيسي قنوات فضائية ومراكز تجارية وترفيهية خلال الأشهر الماضية، بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة وعربات عسكرية وسط بغداد وقاموا بإطلاق تصريحات مناوئة للحكومة العراقية وقادة أمنيين عراقيين.

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