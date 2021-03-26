2021/03/26 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعرة ليلى الطيّب والوجع الرومانسي – وجدان عبدالعزيز قبل الدخول في قصيدة (ادمن عدّ الوجع) للشاعرة الجزائرية ليلى الطيب، لابد من تمهيد بسيط لها، ذلك كونها حملت وجعاً وألماً رومانسياً، ومن هنا فان النص الشعري يتمتع باستقلال ذاتي، فهو يستمد مصداقيته من وقائع تاريخية محددة، وحينما يتناولها الشاعر، يتناولها بحرية، وبما يتناسب مع رؤيته، وقد يغاير […]

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