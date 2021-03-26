2021/03/26 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمومية الأولمبية الوطنية تسفر عن فريق جديد لقيادة الرياضة في العراق بغداد- الزمان اجريت الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية حيث أسفرت عن فوز 5 أعضاء على قناة الخبراء هم خليل ياسين ورعد حمودي وإبراهيم خليل ومهدي شواي وعلاء جابر و فوز حسين علي ونور عامر ممثلي الرياضي الأولمبي في العمومية وبيداء كيلان […]

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