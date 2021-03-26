2021/03/26 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تؤكد إستعدادها لتضييف خليجي 25 بغداد- الزمان وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المحلية معين الحسن، انه تم إنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لإستضافة العرس الخليجي في البصرة، مبيناً أن هناك الكثير من المشاريع سواءً المحلية أو الوزارية تدعم إقامة خليجي 25.واضاف، أن هناك إجماع خليجي وترحيب على إستضافة البصرة لكأس الخليج القادمة، ونحن […]

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