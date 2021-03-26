2021/03/26 | 20:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ على الرغم من أن البشر لم يخطوا قدمًا على المريخ بعد، إلا أن ذلك لم يمنع عملية بيع أول منزل افتراضي على الكوكب الأحمر.وبِيع المنزل الافتراضي الذي يدعى ”مارس هاوس“، وهو أول NFT (رمز غير قابل للاستبدال) على شكل منزل في العالم، بأكثر من 500 ألف دولار.ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أرسلت ”كيرستن كيم“ الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى المشتري، وقالت إنها صممته خلال جائحة الفيروس التاجي ”لخلق جو استشفائي باستخدام فلسفتها الرقمية“.ويأتي المنزل الافتراضي مجهزًا بأثاث مصنوع من الزجاج والنسيج، ويشمل منطقة لتناول الطعام، والجلوس، والنوم، إلى جانب مسبح إنفينتي متدفق.ويبدو أن المنزل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع أول منزل افتراضي على المريخ بـ 500 ألف دولار (صور) عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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