كتلة برلمانية تحذر من مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في هذه الحالة

2021/03/26 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر رئيس كتلة المشروع العربي النيابية احمد مدلول الجربا، اليوم الجمعة، من مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة بحال عدم تثبيت سعر الصرف للدولار على 1250 دينار.

وقال الجربا في بيان صحفي، اننا ” لن نصوت على الموازنة اذا لم يثبت سعر الدولار على ال1250″، مبينا اننا “من يوم 18 /3 اعلنا موقفنا بصورة واضحة وصريحة باننا كتلة المشروع العربي النيابية اذا لم يثبت بالموازنة سعر الدولار على ال1250 دينار فلن ندخل جلسة التصويت”.

واضاف اننا “اليوم نوكد على نفس موقفنا السابق”.

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