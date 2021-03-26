ركلات الترجيح تبتسم للنوارس وتضعهم في ربع نهائي كأس العراق

2021/03/26 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل نادي الزوراء، اليوم الجمعة، إلى الدور ربع نهائي كأس العراق، وذلك عقب فوزه على نادي اربيل .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ارض ملعب كربلاء الدولي، بالتعادل السلبي، ليصل الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتستمت للنوارس، لتنتهي بخمسة ركلات ناجحة للزوراء مقابل أربعة لاربيل .

ويعد فريق الزوراء أخر المتأهلين إلى دور ربع نهائي كأس العراق.

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