2021/03/26 | 20:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

567 مشاهدة

أعلنت كتلة المشروع العربي النيابية، الجمعة، انها لن تصوت على الموازنة في حال عدم خفض سعر صرف الدولار فيها إلى 1250 دينار.

وقال رئيس الكتلة، النائب احمد مدلول الجربا، لـNRT اليوم، (26 آذار 2021)، "لن نصوت على الموازنة اذا لم يثبت سعر الدولار على الـ1250".

وأضاف الجربا، انه "منذ يوم 18/3 اعلنا موقفنا بصورة واضحة وصريحة، باننا كتلة المشروع العربي النيابية اذا لم يثبت بالموازنة سعر الدولار على الـ1250 دينارا فلن ندخل جلسة التصويت، واليوم نؤكد على نفس موقفنا السابق".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قرر مجلس النواب، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى الأحد المقبل بعد ان كانت مقررة يوم غد السبت.

ونشر المكتب الاعلامي لمجلس النواب، جدول اعمال الجلسة رقم 46 حيث تضمنت فقرتين الاولى التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، والفقرة الثانية مناقشات عامة.

وأشار إلى ان الجلسة تبدأ الساعة الثالثة بعد الظهر.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفض الدولار إلى 1250 دينار.. موقف صارم تعلنه كتلة نيابية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفض الدولار إلى 1250 دينار.. موقف صارم تعلنه كتلة نيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).