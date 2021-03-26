المالية النيابية تنبه بشأن خبر متداول عن المطالبين بتغيير سعر صرف الدولار

2021/03/26 | 20:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، توضيحا بشان خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالمطالبين بتغيير سعر صرف الدولار.

وكتبت عضو اللجنة ماجدة التميمي على "تويتر" اليوم، (26 آذار 2021)، "ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تم فبركته من اعلاميي الصدفة وترويجه من قبل الناسخين والناشرين دون التحقق من مصداقيته مفاده (المطالبون بتغيير سعر صرف الدولار جهلة) هدفهم الطشة وارسال رسائل خاطئة الى الشعب العراقي".

واختتمت تغريدتها بهاشتاك "#الاعلام_ساحة_المختصين_وأصحاب_الاخلاق".

وانتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس خبرا مفاده ان التميمي قالت: "المطالبون بتغيير سعر صرف الدولار جهلة".

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