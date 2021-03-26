2021/03/26 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعربت دول عدة، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع مصر وأهالي ضحايا تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر،في حادث أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين.وتلقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تضامن عربي ودولي واسع مع مصر اثر حادثة القطارين المركز الخبري الوطني.

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