الإيقاع بثلاثة آسيويين سرقوا مبلغاً مالياً كبيراً في بغداد

2021/03/26 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مفارز طوارىء شرطة بغداد ودوريات النجدة، الجمعة، القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي كبير من أحد المواطنين.

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وذكر بيان للشرطة تلقى "ناس"، نسخة منه (26 اذار 2021)، إنه "توجه احد المواطنين الى مفارز الطوارئ وبين انه تعرض الى حادث سرقة مبلغ خمسمئة الف دولار امريكي، وبعد جمع المعلومات تبين ان المشتركين في السرقة هم بنغلاديشيي الجنسية ويتواجدون في قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد السادس".

وأضاف البيان "على الفور تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع دوريات نجدة الرصافة وبعد البحث وبدلالة المشتكي تم القبض عليهم وتسليم الاطراف كافة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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