الكاظمي يعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد.. والسبب؟

2021/03/26 | 20:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، والمقرر عقدها يوم غد في بغداد....

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