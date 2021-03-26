قصة الولايات المتحدة (07) – حكومة جديدة ودستور جديد - محمد زكريا توفيق

2021/03/26 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق اعترفت معاهدة باريس بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستقلة.



لكنها لم تكن في الواقع دولة واحدة، كما هو الحال اليوم.



في عام 1783 شعر معظم الأميركيين بولاء أكثر لولاياتهم من الولاء للدولة الجديدة المتحدة.



لقد رأوا أنفسهم كمواطنين لفرجينيا أو لنيويورك أولا قبل أن يكونوا مواطنين للولايات المتحدة.



رمز الوطنية للأمة الجديدة أصبح: الآنسة حرية، تحمل العلم الجديد، وتضع اكليل الغار، رمز النصر، على ......





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