نوال السعداوى .. من تالت :!! - أحمد صبحى منصور

2021/03/26 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : جاءنى هذا التعليق على الخاص : ( شيخنا الكريم أنا لا أومن إلا ما جاء في القرآن الكريم و أطرح كل الموروث من وفاة الرسول إلى 26 مارس 2021 هلا تكرمت علينا جزاك الله خيرا و حفظك و أهلك أن تقدم لنا تفسيرا للآية 22 من سورة المجادلة ) .



أحسستُ أن السائل يومىء الى موضوع دفاعى عن الراحلة د نوال السعداوى .



وأحسست أنه يجد حيرة بين موقفى وهذه الآية الكريمة ، وكان حتما التوضيح ، ونحتسب عند الله جل ......





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