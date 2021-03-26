2021/03/26 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تلقيح 17 ألف مواطن بلقاح سينوفارم الصيني، لغاية الآن، دون تسجيل أية أعراض.وقال مدير دائرة الصحة العامة، رياض الحلفي للقناة الرسمية، وتابعها “النور نيوز” إن “دوائر الصحة سجلت تطعيم 17 ألف مواطن، من مختلف شرائح المجتمع، ولم تكن هناك أية أعراض جانبية”. وأضاف، أن “المسؤولين في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تلقيح 17 ألف مواطن بلقاح “سينوفارم” الصيني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تلقيح 17 ألف مواطن بلقاح “سينوفارم” الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).