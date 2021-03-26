2021/03/26 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم داعش في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، وضمن فعاليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، نفذت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، عملية أمنية، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).