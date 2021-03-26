2021/03/26 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، إمكانية تمديد الإجازات وإضافة سنة أخرى للموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات.

وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي إن “الموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات وفق القانون السابق عليهم الالتزام بالقانون”، مشيرة إلى أنه “يمكن إضافة فقرة ضمن الموازنة الحالية لتمديد سنة إضافية للأربع سنوات لتصبح خمسة أعوام، إذا تقدم طلب للجنة من المستفيدين”.

وبينت التميمي أن “الموظفين المتقدمين لإجازة الأربع سنوات قدموا على فقرة الأربع سنوات”، موضحة أن “المالية النيابية وضعت في موازنة 2021 خمس سنوات ولمرة واحدة”

وأكدت أن “اللجنة المالية لابد أن تشير بفقرة ضمن الموازنة لتمديد سنة إضافية لتصبح خمس سنوات، ولكنها لم تشر إلى ذلك لعدم وجود طلب رسمي من قبل المستفيدين”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد وضع اجازة الـ5 سنوات في موازنة 2021.. اللجنة المالية تكشف مصير الموظفين المجازين وفق القانون السابق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد وضع اجازة الـ5 سنوات في موازنة 2021.. اللجنة المالية تكشف مصير الموظفين المجازين وفق القانون السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).