2021/03/26 | 21:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

1862 مشاهدة

اصدرت وزارة الصحة، الجمعة، توضيحا بشأن فرض حظر شامل للتجوال، مؤكدة ان القرار من تخصص اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الصحة، سيف البدر، لـNRT عربية اليوم، (26 آذار 2021)، انه "ننفي الأنباء حول فرض حظر شامل للتجوال بالتزامن مع زيادة اعداد الإصابات بفيروس كورونا واقتراب شهر رمضان".

وأشار البدر، إلى ان "موضوع فرض حظر للتجوال هو من تخصص اللجنة العليا للصحة والسلامة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة توضح لـNRT بشأن الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة توضح لـNRT بشأن الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).