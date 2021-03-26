2021/03/26 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط وإيران..هل تكون الدبلوماسية الحل لأزمات الشرق الأوسط؟

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