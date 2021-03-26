دائرة الفنون تفتح معرضاً تشكيلياً للراحلة سماء الأمير

2021/03/26 | 21:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

تصوير: أدهم يوسف

نظمت دائرة الفنون العامة التابعة لوزارة الثقافة، أمس الخميس، معرضاً استذكاريا للفنانة الراحلة سماء الأمير بناءً على وصيتها.

وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن "مدير عام الدائرة علي عويد العبادي، افتتح المعرض الذي أقيم على قاعة مركز بغداد للفنون في ديوان وزارة الثقافة"، مشيرة إلى ان "المعرض ضم ثلاثين لوحة، وثلاث وعشرين شهادة تقديرية، وحمل عنوان "لَوِّنْ جرحَك تبعا لوصية الفنانة الراحلة".

من جانبه أوضح مدير عام دائرة الفنون، ان "الفنانة الراحلة كانت تمثل جانباً مهماً من الفن التشكيلي في العراق"، مضيفا ، انها "جسدت واقعاً إبداعياً سيكون نبراساً لجميع الفنانين وخاصة الشباب منهم".

بدورها، أكدت الصحفية أسماء محمد مصطفى والدة الفنانة الراحلة، ان "ابنتها كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها "لم تقبل في المدرسة بسبب وضعها الصحي الذي لا يسمح لها بالدوام"، مشيرة الى انها "حرصت على إعطائها دروساً في الفن التشكيلي داخل المنزل حتى تمكنت من هذا الفن وبرعت فيه".

ولفتت الى "مشاركة ابنتها الراحلة في معارض فنية داخل العراق وخارجه، ونالت عددا من الشهادات التقديرية ، إضافة الى سبع عشرة جائزة دولية".

يذكر ان الفنانة سماء المجر هي ابنة الكاتب والصحفي عبد الأمير المجر، وولدت عام 2003".

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