ضربوه ثم حلقوا شعر رأسه.. خلاف بين موظفين في الوقف الشيعي ينتهي في مركز الشرطة!

2021/03/26 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تقدم موظف في الوقف الشيعي ببغداد، الجمعة، بشكوى إلى أحد مراكز الشرطة، بعد شُجار وعِراك جرى مع اثنين من زملائه في الدائرة، انتهى بضربه وحلاقة رأسه بعدها.

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وقال مصدر في دائرة الوقف الشيعي ببغداد، لـ"ناس"، (26 آذار 2021)، إن "موظفاً تقدم بشكوى في مركز الشرطة ضد اثنين من زملائه على خلفية تعرضه لكدمات في أنحاء جسده، فضلا عن قيامهم بحلاقة رأسه وضربه بالأيدي على إثر خلاف غير معروف".

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