الهجرة تحدد متطلبات إنهاء ملف النازحين في العراق

2021/03/26 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، متطلبات إنهاء ملف النازحين في العراق.

وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري، وفقاً للوكالة الرسمية، إن ” ملف النازحين يغلق حين تنتهي بعض المعوقات التي تواجهها العائلات النازحة”، لافتاً الى أن “هذه المعوقات هي التنسيق مع باقي الوزارات والدوائر الأخرى من حيث الملفات الأمنية والملفات الخدمية التي تقدم لتلك العائلات حين عودتها الى مناطق سكنها الاصلي”.

وأشار النوري الى أن “المحافظات التي طوت ملف النزوح بعد أن قدمت وزارة الهجرة جميع الخدمات للعوائل النازحة هي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة وديالى وبغداد وصلاح الدين وكركوك”، مبيناً أن ” هنالك لجنة في مجلس الوزراء هي المسؤولة عن التعويضات ،وفي الوقت الحالي الوضع مرهون بتوفير التخصيصات المالية ،ومع ذلك فإن الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والحكومات المحلية قامت بترميم 3000 دار في المناطق المحررة ،وهنالك جهد بتخصيص أراض لغرض إنشاء مجمعات واطئة الكلفة لتلك العوائل المتضررة”.

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