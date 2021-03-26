صالح: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين سوهاج

2021/03/26 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث الرئيس العراقي برهم صالح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوفاة عدد من المدنيين بحادثة تصادم القطارين في محافظة سوهاج.

وجاء في نص البرقية، الأخ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بحزن وألم بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، وأسفر عن وفيات وإصابات من المدنيين.

وأضاف، أننا إذ نبعث لفخامتكم ولعائلات المتوفين ولشعب جمهورية مصر الشقيق، باسم الشعب العراقي وباسمنا، أحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية.

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